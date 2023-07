Il Manchester United non convoca Greenwood per il ritiro pre-campionato

Futuro ancora tutto da definire per Mason Greenwood. L’attaccante inglese non è stato convocato dal Manchester United per il ritiro pre-campionato e la sua permanenza ai Red Devils appare sempre più difficile. Greenwood non ha più giocato dallo scorso gennaio a causa di un processo per stupro – anche se le accuse sono state ritirate – e secondo Sky Sports UK il Manchester vorrebbe prendere una decisione prima dell’avvio del nuovo campionato.