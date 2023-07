Wimbledon 2023, Alcaraz: “Sapevo che contro Berrettini sarebbe stata dura, ora sogno il titolo”

“Volevo davvero giocare i quarti di finale qui, arrivando quest’anno con questo obiettivo”. Lo ha detto Carlos Alcaraz dopo la vittoria contro Matteo Berrettini in quattro set e in rimonta a Wimbledon 2023: “Il mio sogno è giocare una finale qui, vincere questo titolo un giorno, quindi spero di raggiungere questo sogno quest’anno, ma in questo momento è fantastico anche solo essere nei quarti di finale – ha aggiunto nell’intervista a caldo – Sapevo che sarebbe stata davvero dura, Matteo è un grande giocatore. Non è facile rimontare dopo aver perso il primo set, ma sapevo che avrei avuto le mie possibilità. Dovevo rimanere concentrato, è qualcosa su cui sto lavorando, per non perdere la testa”.