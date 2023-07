Udinese, Sottil: “Sempre in contatto con la proprietà e col direttore”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha parlato dopo l’inizio della ripresa degli allenamenti dei suoi giocatori. Ecco le sue parole: “Se c’è sempre l’emozione del primo giorno? Sì ed è giusto che sia così. Un mese di vacanze per staccare e ricaricare ma sempre in contatto con la proprietaria e col direttore. Sono contento e carico, adesso è solo un raduno ma pian piano l’adrenalina e l’entusiasmo cresceranno”.

E ancora: “Ci sarà questa settimana di ripristino nella quale faremo test atletici, allenamenti attivi e soprattutto inizieremo a conoscere i nuovi arrivati e le loro caratteristiche. Ci alleneremo una volta al giorno fino a sabato e poi domenica faremo una sgambata contro una rappresentativa locale prima di partire per l’Austria dove inizieremo effettivamente il nostro precampionato”.

Così invece, Adam Masina: “Siamo contenti di essere tornati. E sempre un’emozione rivedere i vecchi compagni e conoscere i nuovi. Le vacanze? Sono stato al fresco, in Trentino-Alto Adige. Ho fatto anche qualche giorno di mare ma per di più montagna e camminate per rinfrescarsi un po’ le idee”.