Calcio, nuovo processo per Mendy: nega le accuse di violenza sessuale

Continua il nuovo processo che, in Inghilterra, vede l’ex giocatore del Manchester City Benjamin Mendy sul banco degli accusati, per aver aggredito sessualmente due donne. Al momento è accusato del tentato stupro di una 29enne, nella sua abitazione nel Cheshire nell’ottobre 2018. È anche accusato di aver stuprato una 24enne a casa sua due anni dopo. Il francese ha negato le accuse al Chester Crown Court e ha affermato che gli incontri erano consensuali. Lo scorso gennaio, l’ex calciatore era stato dichiarato non colpevole di reati sessuali denunciati da altre donne al termine di un processo che si è concluso a gennaio. Ma la giuria non era riuscita a raggiungere un verdetto su due capi di imputazioni.