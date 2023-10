Volandri: “Sinner ieri ha vinto facendo il gioco di Medvedev, il suo team è perfettamente bilanciato”

Il capitano della squadra italiana di Coppa Davis Filippo Volandri si è soffermato sulla super vittoria di Sinner in finale a Vienna contro Medvedev: “Ieri ha interpretato la partita in modo diverso rispetto a Pechino. In Cina l’ha battuto tatticamente facendo tanti serve and volley. Oggi l’ha battuto in casa sua vincendo gli scambi da fondo campo. La più grande qualità di Jannik sta nella sua grande capacità di apprendere velocemente e migliorarsi dopo le vittorie e le sconfitte. Il team è perfettamente bilanciato, anche grazie all’esperienza di Cahill”.