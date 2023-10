Pordenone, il patron Lovisa revoca il concordato: si va verso il fallimento

Attraverso una nota, il patron del Pordenone Calcio, Mauro Lovisa, ha fatto chiarezza sul futuro della società, che si avvia verso il fallimento. “Se l’iniziativa, peraltro legittima, della Procura della Repubblica non si fosse incrociata con le scadenze per l’iscrizione ai campionati e se i calciatori tesserati avessero manifestato per tempo l’adesione alla proposta che avevo formulato, per la definizione della loro posizione, forse l’epilogo sarebbe stato diverso – si legge – Mettendo davanti ad altri interessi quelli del soddisfacimento dei creditori e del mantenimento del titolo sportivo, ho iscritto la società ai campionati giovanili ed ho insistito con gli avvocati per valutare la praticabilità di una procedura di concordato preventivo in continuità“.

Lovisa ha infine concluso: “A fronte di questi miei impegni, della mia volontà di trovare una composizione il più possibile soddisfacente per tutti, si è scatenata una campagna di ostracismo e di disprezzo nei miei confronti espressa anche con inviti, affissi in varie parti della città, a sbarazzarsi di Lovisa. Non ho mai preteso riconoscenza ma non posso, tanto più ora, sopportare dileggio ed offese. Mi sono pertanto determinato a chiedere ai legali, di rinunciare alla domanda di concordato“. A riportarlo è l’Ansa.