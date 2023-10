Empoli-Atalanta, gol meraviglioso di Scamacca: colpo di tacco stupendo (VIDEO)

di Redazione 86

Un gol meraviglioso. Nel match tra Empoli e Atalanta, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Gian Piero Gasperini trovano la rete del vantaggio dopo solo cinque minuti grazie ad una vera e propria magia di Gianluca Scamacca. Il centravanti orobico riceve in posizione favorevole da Lookman e sfoggia un colpo di tacco fantastico che batte Berisha e gonfia la rete. Un bel biglietto da visita anche per il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, presente sugli spalti. Il video del gol dello 0-1.