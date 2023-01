Volandri: “Con Berrettini, Sinner e Musetti l’Italia può tornare a vincere uno Slam”

“Stiamo vivendo un momento eccezionale, sono molto soddisfatto per ciò che il movimento sta esprimendo a livello alto e nelle retrovie, con tanti giovani in rampa di lancio. Se l‘Italia può tornare a vincere uno Slam? Si, già Berrettini e Sinner hanno dimostrato di poter arrivare in fondo ai grandi tornei e Musetti sta crescendo tanto”. Lo ha detto il capitano di Coppa Davis ed ex tennista azzurro, Filippo Volandri, in un’intervista al Corriere dello Sport“Berrettini si è allenato molto bene nella preparazione invernale, sta lavorando su se stesso alla ricerca di una solidità fisica che possa ridurgli gli infortuni e garantirgli la continuità che gli è mancata”.

Su Musetti: “Ha lavorato tanto sui colpi di inizio gioco, servizio e risposta. Tecnicamente è eccellente, mentalmente sta facendo un ulteriore step. I problemi respiratori emersi a Firenze nel match contro Auger-Aliassime sono sempre meno frequenti“. E su Sinner: “Jannik sta lavorando sul servizio, l’idea è quella di costruire un tennista sempre più completo. Fisicamente è meno strutturato dei suoi coetanei, sta ancora costruendo il suo fisico”.