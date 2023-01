Short track, Europei 2023: Italia d’argento nella staffetta maschile, bronzo al femminile e nella mista

Questo pomeriggio, a Gdansk, si è conclusa la terza e ultima giornata degli Europei di Short Track 2023. Nella prima gara di giornata, i 1000 metri femminili, ha trionfato la belga Hanne Desmet. Alle sue spalle l’olandese Suzanne Schulting e l’ungherese Petra Jaszapati, che sfrutta la penalizzazione dell’olandese Xandra Velzeboer. Tra le azzurre in gara Gloria Ioratti viene stata eliminata in semifinale, classificandosi seconda nella finale B.

Al maschile invece delusione per Pietro Sighel, giunto quarto al traguardo dei 1000 metri. L’azzurro infatti ha abbandonato le sue speranze di medaglie a metà gara, quando viene disturbato e mandato largo. Sighel così si spazientisce e non riesce a stare al passo con gli altri atleti, giungendo in ritardo al traguardo finale. A trionfare è il belga Stijn Desmet, davanti all’olandese van ‘T Wout e al turco Akar, che sfrutta la penalizzazione di Berzins.

Successivamente nella staffetta mista grande rammarico per l’Italia, vicinissima all’oro europeo. Thomas Nadalini, Arianna Sighel, Pietro Sighel e Arianna Valcepina, arrivano infatti in testa fino a pochissimi metri dal traguardo. Pietro Sighel però si impunta con una sua lama a poco dall’arrivo, inciampa e cade. Olanda e Belgio così riescono a sopravanzare l’Italia, che chiude in terza posizione e conquista la medaglia di bronzo.

Nella staffetta 3000 femminile poi ha trionfato l’Olanda, davanti all’Ungheria e all’Italia. Le azzurre, Confortola, Ioratti, Sighel e Valcepina, hanno condotto una gara quasi sempre al quarto posto, per poi sferrare nel finale l’attacco decisivo al podio. Infine nella staffetta 5000 maschile vince l’Olanda, davanti all’Italia e alla Polonia. Per gli azzurri ottima medaglia d’argento, dopo una finale rocambolesca. L’Italia infatti cade a metà gara per una cambio errata, ma riesce a rialzarsi e proseguire la finale. Proprio durante il tentativo di rimonta azzurro cadono in contemporanea Polonia e Francia, permettendo così all’Italia di gestire e posizionarsi alle spalle dell’Olanda.