Virtanen-Popyrin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Otto Virtanen se la vedrà contro Alexei Popyrin nel primo incontro di singolare di Finlandia-Australia, match valido per la prima semifinale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Lo scandinavo si è rivelato un uomo decisivo per la sua squadra nel successo in rimonta per 2-1 ai danni dei campioni in carica del Canada. Dall’altra parte, invece, c’è il bombardiere aussie, preferito dal capitano Hewitt rispetto a Jordan Thompson. I due sono chiamati ad un incontro molto delicato. In palio, infatti, c’è il primo punto di un penultimo atto che si preannuncia molto equilibrato e combattuto. Il ranking premia Popyrin, che anche quest’anno è riuscito a confermarsi ai vertici del tennis mondiale. Virtanen, tuttavia, su questa superficie ha già dimostrato in carriera di poter competere anche ad altissimi livelli.

Virtanen e Popyrin scenderanno in campo oggi (venerdì 24 novembre). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo se abbonati), NOW (previo abbonamento), RaiPlay (gratuitamente) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto tra Virtanen e Popyrin. Il nostro sito, infatti, fornirà ai propri lettori una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.