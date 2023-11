Ruusuvuori-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Emil Ruusuvuori se la vedrà contro Alex De Minaur nel secondo incontro di singolare di Finlandia-Australia, match valido per la prima semifinale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Il tennista australiano torna in campo dopo la prestigiosa vittoria in rimonta ai danni di Lehecka, che ha dato il via alla rimonta dell’Australia contro la Repubblica Ceca. Il suo prossimo avversario sarà Ruusuvuori, che arriva riposato all’appuntamento in quanto non è sceso in campo pochi giorni fa contro il Canada. Tra i due non ci sono precedenti.

SEGUI IL LIVE DI RUUSUVUORI-DE MINAUR

IL CALENDARIO

I RISULTATI

IL REGOLAMENTO

TABELLONE SEMIFINALI

Ruusuvuori e De Minaur scenderanno in campo oggi (venerdì 24 novembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il confronto sarà visibile anche su Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), in quest’ultimo caso solamente in differita. Disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo se abbonati), NOW (previo abbonamento), RaiPlay (gratuitamente) e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto tra Ruusuvuori e De Minaur. Il nostro sito, infatti, fornirà ai propri lettori una diretta testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.