Vavassori-Nava oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Andrea Vavassori se la vedrà contro Emilio Nava nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2023 (Stati Uniti), quarto ed ultimo Slam della stagione in partenza sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambi hanno risolto in due set il loro primo impegno nel tabellone cadetto. L’azzurro ha sbarrato la strada al veterano bosniaco Damir Dzumhur mentre lo statunitense ha vinto una buona partita contro il cileno Tomas Barrios Vera. In palio c’è l’accesso al turno decisivo contro il vincente del derby americano che vedrà opposti Eliot Spizzirri e Aleksandar Kovacevic.

L’unico scontro diretto è stato appannaggio di Nava, che lo scorso gennaio è riuscito ad imporsi in due agili set nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open. Stavolta l’incontro, tuttavia, si prospetta molto più equilibrato e combattuto. Dalle quote dei bookmakers, infatti, non traspare un chiaro indiziato per la vittoria finale. Vavassori proverà a proseguire il suo cammino newyorkese. Quest’anno è già riuscito a qualificarsi con successo per il tabellone principale del Roland Garros, dove poi si è spinto addirittura fino al secondo turno.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavassori e Nava scenderanno in campo oggi (venerdì 25 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Court 17 con inizio fissato non prima delle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il secondo match di Vavassori all’interno del tabellone cadetto garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.