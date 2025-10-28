Il doppio azzurro batte Gonzalez/Pel al Rolex Paris Masters e centra la seconda qualificazione consecutiva alle Nitto ATP Finals.

Sul cemento indoor di Parigi è festa azzurra. Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno staccato ufficialmente il pass per le Nitto ATP Finals di Torino (9-16 novembre, Inalpi Arena), conquistando la loro seconda qualificazione consecutiva.

Il verdetto è arrivato dopo il successo al debutto al Rolex Paris Masters contro il messicano Santiago Gonzalez e l’olandese David Pel: 6-2 6-4 il risultato in favore della coppia italiana, capace di imporsi con autorità senza mai concedere il servizio e piazzando tre break decisivi.

Già nel primo game una risposta vincente di Vavassori ha aperto la strada al 6-2, mentre nel secondo set è bastato un unico break, arrivato ancora in apertura, per mettere al sicuro il match.

A contribuire al traguardo anche Luciano Darderi, che con Francisco Cerundolo ha superato gli americani Harrison/King, numeri 8 della Race e del tabellone parigino, estromettendo di fatto due diretti concorrenti degli azzurri.

Ora Bolelli e Vavassori, settimi nel ranking di coppia, affronteranno agli ottavi Alexander Erler e Robert Galloway. Con la certezza, però, di essere tra i protagonisti del gran finale di stagione davanti al pubblico di casa.