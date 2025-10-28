Il bronzo torna ufficialmente in Italia. Il vogatore azzurro a Sky Sport 24: “Un anno duro, ma mai perso il sostegno. Ora guardo avanti con determinazione”

“È un risultato storico, torna in Italia un bronzo molto importante”. Con queste parole Giacomo Perini, vogatore azzurro del CC Aniene, ha commentato a Sky Sport 24 la sentenza del TAS che ha ristabilito la classifica ufficiale della gara paralimpica di Parigi 2024.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha riconosciuto il verdetto del campo di regata, restituendo così la medaglia alla squadra italiana. Ora il Comitato Italiano Paralimpico chiederà all’IPC di consegnarla materialmente.

“Sono stati mesi difficili, era come se quella gara non si fosse mai disputata – ha raccontato Perini – ma la prospettiva di Los Angeles 2028 mi ha dato una motivazione enorme. Ho continuato ad allenarmi con determinazione, grazie anche al sostegno della Canottieri Aniene, della Federazione Italiana Canottaggio e del CIP. Un aiuto fondamentale è arrivato anche dalla nuova responsabile del Pararowing, Paola Grizzetti, e dal suo staff”.