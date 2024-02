Vavassori-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2024

Andrea Vavassori se la vedrà contro Carlos Alcaraz nei quarti di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale argentina. Il torinese, passato attraverso le qualificazioni, è reduce dalla brillante affermazione sul serbo Laslo Djere. Il numero due del mondo, invece, ha esordito in tabellone annientando il qualificato albiceleste Camilo Ugo Carabelli. Sarà proprio lo spagnolo a partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare. Vavassori va alla ricerca dell’impresa, per tentare di guadagnarsi la semifinale contro uno tra il bombardiere cileno Nicolas Jarry oppure il padrone di casa Tomas Martin Etcheverry.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavassori e Alcaraz scenderanno in campo oggi (venerdì 16 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzultimo incontro di giornata sul Court Guillermo Vilas, con inizio fissato non prima delle ore 22.30 italiane (le 18.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In alternativa, Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Vavassori e Alcaraz. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.