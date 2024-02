Torino-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Lecce, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. I granata, reduci da due scialbi pareggi, hanno bisogno di una vittoria per tornare in corsa per l’Europa, mentre i salentini sono alla seconda trasferta di fila e vogliono riscattare la brutta sconfitta di cinque giorni fa. Chi riuscirà a vincere all’Olimpico-Grande Torino? Fischio d’inizio fissato alle ore 19 di venerdì 16 febbraio.

Torino-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Stefan Schwoch.