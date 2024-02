Ascoli-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ascoli-Cremonese, match del Del Duca valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il club marchigiano, dopo la sconfitta nel turno precedente, ha bisogno di ritrovare la vittoria davanti ai propri tifosi in ottica lotta per la salvezza. I ragazzi di Giovanni Stroppa, invece, sperano in un successo per restare in scia al Parma capolista. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 16 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA