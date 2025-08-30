Il n.1 del mondo piega il canadese in quattro set. L’altro azzurro approfitta del ritiro del compagno, prossimo turno contro Bublik o Paul per Jannik.

Jannik Sinner continua la sua corsa a New York. Il numero uno del mondo si qualifica agli ottavi di finale degli US Open dopo una battaglia di oltre tre ore contro un ritrovato Denis Shapovalov. Il canadese parte fortissimo e si prende il primo set, ma il campione in carica reagisce e chiude con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3.

Per lunghi tratti Sinner ha sofferto l’aggressività e la continuità del mancino di Toronto, che non ha quasi mai concesso passaggi a vuoto. La svolta è arrivata dal terzo set, quando l’azzurro ha alzato la qualità in risposta e ha preso in mano il match. «Oggi era fondamentale vincere – ha spiegato Sinner a fine gara –. Con Denis ci conosciamo bene, sapevo sarebbe stata durissima. Sono rimasto lì mentalmente e dal terzo set ho risposto meglio. Ora diventerà sempre più dura, sia fisicamente che mentalmente».