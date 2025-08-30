All’Arena Garibaldi decide l’argentino al 55’. Gasperini sempre vincente contro Gilardino. Festa grande per il ritorno dei nerazzurri in Serie A dopo 34 anni.

La nuova Roma di Gasperini non si ferma. Dopo il successo all’esordio, i giallorossi passano anche all’Arena Garibaldi superando il Pisa per 1-0 nella seconda giornata di Serie A.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

A firmare la vittoria ci ha pensato ancora Matías Soulè, che al 55’ ha piazzato la rete decisiva sfruttando l’assist di Ferguson e il lavoro di Dybala, entrato a inizio ripresa al posto di El Shaarawy.

Per l’argentino ex Juventus e Frosinone è l’ennesima conferma del feeling in trasferta: già cinque gol lontano dall’Olimpico nello scorso campionato, ora subito un altro centro pesantissimo. Al 65’ aveva anche trovato la doppietta, ma il Var ha annullato per un tocco di mano.

Il Pisa di Gilardino, tornato in Serie A dopo 34 anni, ha vissuto una serata di grande entusiasmo sugli spalti, ma in campo ha pagato il calo alla distanza. Nei primi minuti i nerazzurri erano andati vicini al vantaggio con due occasioni di Meister, neutralizzate da Svilar. Poi l’intensità si è abbassata e la Roma ha preso in mano la gara, gestendola fino al fischio finale.

Nel finale ci sono stati tentativi da una parte e dall’altra – Aebischer alto di poco, Koné e Dovbyk fermati da Semper e dalla difesa – ma senza esito. Così Gasperini resta a punteggio pieno e allunga la sua serie positiva personale contro Gilardino: quattro vittorie su quattro.

Dopo la sosta, la Roma ospiterà il Torino, mentre il Pisa tornerà all’Arena Garibaldi per affrontare l’Udinese.