Lo Sport in tv oggi domenica 31 agosto: dal Gran Premio di Olanda di Formula 1 alla finale del Mondiale U21 di volley, dalla Vuelta di Spagna al rugby e gli US Open

Chi l’ha detto che la domenica sportiva è catalizzata soltanto dal calcio e dalla Serie A? In quest’ultimo giorno di agosto ce n’è davvero per tutti i gusti e soprattutto per tutti gli sportivi. Si può scegliere anche di dedicarsi anima e corpo allo sport, soprattutto se siete appena tornati dalle vacanze e siete in quella fase di assestamento.

E così si parte subito dopo pranzo con la finale del Mondiale Under 21 di volley con l’Italia opposta all’Iran. Alle 15 la Formula 1 con il Gran Premio d’Olanda mentre per la Coppa del Mondo di rugby l’Italia sfida il Sudafrica.

Proseguendo nel pomeriggio, c’è la Vuelta di Spagna e gli US Open con il doppio Errani/Paolini-Kessler/Stearns mentre in prima serata la sfida tra Italia e Bosnia di basket. Vediamo, però, il programma completo.

Sport in tv domenica 31 agosto: il programma completo

11.00 Ciclismo, Bretagne Classic – Ouest-France: Plouay-Plouay (261.7 km) – 15.15 discovery+

12.00 Volley femminile, Mondiali: Cina-Francia – VBTV, DAZN

12.20 Ciclismo, Vuelta a España: 9a tappa, Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray (195.5 km) – 14.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Irlanda-Spagna – RugbyPass TV

13.00 Mountain bike, Coppa del Mondo Les Gets: cross country donne élite – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

13.00 Badminton, Mondiali: finali – Olympic Channel

14.00 Volley, Mondiali U21: finale, Italia-Iran – VBTV, canale YouTube Volleyball World

14.00 Basket, Europei: Georgia-Grecia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

14.00 Basket, Europei: Slovenia-Belgio – DAZN, Courtside 1891 FIBA

14.30 Triathlon, World Series French Riviera: uomini élite (distanza sprint) – triathlonlive.tv

15.00 F1, GP Olanda: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 17.50 differita TV8 HD, tv8.it

15.00 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Nuova Zelanda-Giappone – RugbyPass TV

15.00 Mountain bike, Coppa del Mondo Les Gets: cross country uomini élite – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

15.15 Triathlon, Europei su distanza olimpica: uomini élite – triathlonlive.tv

15.30 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Repubblica Dominicana – VBTV, DAZN

16.15 Triathlon, World Series French Riviera: donne élite (distanza sprint) – triathlonlive.tv

16.30 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Italia-Sudafrica – Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Basket, Europei: Israele-Francia – DAZN, Courtside 1891 FIBA

17.00 Tennis, US Open (2° match dalle 17.00 Errani/Paolini-Kessler/Stearns) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX

17.15 Basket, Europei: Spagna-Cipro – DAZN, Courtside 1891 FIBA

17.45 Rugby femminile, Coppa del Mondo: Francia-Brasile – RugbyPass TV

18.00 Volley, Fipav Cup Men Elite: Italia-Olanda – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+

18.30 Calcio, Serie A: Torino-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Calcio, Serie A: Genoa-Juventus – DAZN, DAZN 1

20.30 Basket, Europei: Italia-Bosnia Erzegovina – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.30 Basket, Europei: Polonia-Islanda – DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Udinese – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Verona – DAZN, DAZN 2