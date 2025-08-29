Alcaraz indemoniato anche contro Darderi, elimina l’italiano al terzo turno degli US Open e avanza agli ottavi di finale: chi sfiderà.

Jannik Sinner dovrà nuovamente rispondere, a distanza, a Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha battuto Luciano Darderi in tre set (6-2, 6-4, 6-0) e avanza agli ottavi di finale. Un altro turno relativamente semplice per il n.2 al mondo che ha concesso sei game al tennista italiano, era andata peggio a Bellucci a cui nel secondo turno ne aveva concessi solo quattro.

Altro discorso contro Opelka, uno dei migliori servitori del circuiti, che si giochi al primo turno ne ha vinti 13. Sempre e solo vittorie in tre set per lo spagnolo che accede così agli ottavi di finale.

US Open, Alcaraz vola agli ottavi di finale: chi affronterà e quando

Carlos Alcaraz ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale dello US Open. Affronterà il francese Arthur Rinderknech, numero 82 del ranking.

La sfida si disputerà nella giornata di domenica, da stabilire ancora l’orario.