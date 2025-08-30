La n.1 d’Italia cede 7-6 6-1 a Vondrousova e saluta New York. L’ex campionessa di Wimbledon sfiderà Rybakina agli ottavi degli US Open.

Si ferma al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini agli US Open 2025. La numero 1 d’Italia è stata eliminata a New York dall’ex campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova, oggi n.60 del ranking, che si è imposta con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e mezza di gioco.

La ceca, 26 anni, approda così agli ottavi di finale dove affronterà Elena Rybakina, mentre Paolini non riesce a confermare il risultato del 2024, quando raggiunse proprio gli ottavi.

Il rimpianto maggiore resta un primo set sfumato al tie-break dopo diverse occasioni non concretizzate: «Ero partita bene, con le idee chiare – ha spiegato Jasmine in conferenza stampa – ma alle prime difficoltà mi sono disunita. Ho avuto tante chance che non sono riuscita a sfruttare, specie nel game del 5-4. Nel tie-break ho sbagliato i punti importanti».

Poi l’analisi lucida ma amara: «Ci sono stati troppi errori, a volte non riuscivo nemmeno a far partire lo scambio. Quando diventa così è difficile mettere qualità nei colpi. Mi è dispiaciuto anche lamentarmi troppo: avrei dovuto essere più lucida mentalmente».