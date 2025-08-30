Ieri al Guidobaldi test generale per gli sprinter al termine del raduno staffette: Za nei 100, Filippo nei 200. In pista anche Mangione, Accame, Coiro, Muraro, Sartori e Carmassi. Osakue positiva nel disco a Mondovì

Il Trofeo Perseo di Rieti ha offerto ieri pomeriggio l’ultimo banco di prova per diversi azzurri a meno di due settimane dai Mondiali di Tokyo (13-21 settembre). Allo stadio Guidobaldi, al termine del raduno delle staffette, il pubblico ha potuto rivedere in azione alcuni dei protagonisti più attesi.

Nei 100 metri è tornata Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), campionessa europea indoor e argento mondiale dei 60, che si è presentata a 28 giorni dall’ultimo impegno agonistico. L’ultima volta, a Caorle, aveva conquistato il titolo italiano con 11.13, a soli sei centesimi dal personale stagionale di 11.07 siglato a Foligno in luglio.

Spazio poi a Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 200: il campione olimpico della staffetta di Tokyo, autore quest’anno di 20.41 a Doha e 20.53 a Oslo, è tornato sulla pista dove sei anni fa corse il suo 9.97 ventoso (+2.4) nei 100, miglior crono di sempre in ogni condizione.

Grande attesa anche nei 400 metri, con il rientro di Alice Mangione (Esercito), opposta a Ilaria Accame (Aeronautica), alla mezzofondista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), qui impegnata sul giro di pista, e alle specialiste degli ostacoli Alice Muraro (Aeronautica) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro). Nei 100 ostacoli spazio a Giada Carmassi (Esercito), primatista italiana con il 12.69 siglato a giugno a Stoccolma. Nei 200 presente anche la quattrocentista Rebecca Borga (Fiamme Gialle).

A Mondovì – Intanto nel disco Daisy Osakue (Fiamme Gialle) ha confermato la sua solidità in vista di Tokyo: a Mondovì (Cuneo) ha lanciato 62,92, ennesima prova convincente prima del Mondiale.