Alle 14 (live Rai 2, Rai Play, DAZN, Sky Sport, Now e Courtside FIBA) la squadra di Pozzecco cerca il primo successo nel Gruppo C dopo il ko con la Grecia. Per Melli la presenza numero 130 in Nazionale

Dopo l’esordio amaro contro la Grecia, l’Italia torna oggi in campo all’EuroBasket 2025 per affrontare la Georgia in un match che può già indirizzare il cammino nel Gruppo C. Alle 14.00 italiane (diretta tv e streaming su Rai 2, Rai Play, DAZN, Sky Sport Basket, Now e Courtside 1891 FIBA), la squadra di Gianmarco Pozzecco è chiamata a reagire contro una delle rivelazioni della prima giornata.

Gli uomini di coach Aleksandar Dzikic hanno infatti battuto la Spagna di Sergio Scariolo con un netto 83-69, trascinati dai lunghi NBA Sandro Mamukelashvili (19 punti, 7 rimbalzi) e Goga Bitadze (15 punti), dall’energia di Toko Shengelia (13) e dall’apporto dell’americano naturalizzato Kamar Baldwin (12). Un successo sorprendente solo sulla carta, arrivato dopo sei sconfitte in amichevole.

Gli Azzurri, ancora imbattuti storicamente contro i georgiani (13 vittorie su 13 dal 1988), puntano sulla solidità del gruppo e sulla leadership di Nicolò Melli, che oggi tocca quota 130 presenze in maglia Italia, raggiungendo Carlton Myers e Marco Mordente. Accanto al capitano ci sarà come sempre Simone Fontecchio, determinato a riscattarsi: «Con la Grecia è stato un peccato – ha detto – ma restiamo sereni. La Georgia è una squadra fisica, sarà una battaglia».

Le parole di fiducia arrivano anche dal giovane Matteo Spagnolo, positivo all’esordio: «Non ci siamo mai scoraggiati. Giochiamo insieme, ci fidiamo l’uno dell’altro e siamo compatti».

Dopo la Georgia, il calendario riserva subito un altro esame delicato: domenica 31 agosto contro la Bosnia Erzegovina (ore 20.30 italiane), trascinata dal centro NBA Jusuf Nurkic e vittoriosa 91-64 su Cipro.