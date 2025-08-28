Tempo di secondi turni allo US Open 2025. Inizia il quinto giorno del torneo americano, dove giocherà il n°1 Jannik Sinner ma non solo.

C’è tanta attesa per vedere tornare in campo Jannik Sinner allo US Open. Dopo l’esordio vincente in 3 set contro Kopriva, l’altoatesino ha sfruttato al meglio il giorno di riposo per ricaricare le pile in vista di un match certamente non scontato.

L’italiano affronterà Alexei Popyrin, australiano mina vagante che può far male se in giornata. Dopo aver avuto accesso al secondo turno battendo in 3 set Ruusuvuori, il n° 36 del ranking ATP affronterà il n°1, in un match che offrirà sicuramente grandi emozioni.

US Open 2025, giorno 5, Sinner ma non solo: ecco gli altri italiani

A giocare nella giornata odierna non ci sarà solo Jannik Sinner per quanto riguarda gli italiani al via del torneo. Attualmente in corso, sul Louis Armstrong Stadium, c’è Lorenzo Musetti, che dopo l’esordio vincente contro Mpetshi Perricard, vuole proseguire il cammino, che lo vede affrontare David Goffin.

Oltre il n°1 e il n°10 al mondo, scenderà in campo anche il n° 25 Flavio Cobolli. Quest’ultimo ha avuto un difficile esordio, accedendo al secondo turno vincendo solo al quinto set contro il connazionale Francesco Passaro. Sulla sua strada, adesso, Jenson Brooksby.

Il padrone di casa, a lungo fuori dai tornei a causa di un operazione ai polsi e di una squalifica per aver saltato tre test antidoping, è tornato e sembra poter rientrare ai buoni livelli di qualche anno fa. Dopo aver sconfitto Vukic al quinto set, ecco la prova contro Cobolli.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Musetti vs Goffin – In corso (Louis Armstrong Stadium)

Brooksby vs Cobolli – secondo match dopo Haddad Maia vs Golubic (Campo 17)

Sinner vs Popyrin – secondo match dopo Lamens vs Swiates (Arthur Ashe Stadium)