L’australiano trionfa nella sesta frazione Olot-Andorra con un assolo vincente. Il norvegese della Bahrain Victorious nuova maglia rossa, Vingegaard scivola al quinto posto. Ciccone protagonista in salita, Fortunato sul podio di tappa e terzo in classifica generale.

La sesta tappa della Vuelta a España 2025 ha stravolto la classifica generale. Sui 170,3 km da Olot ad Andorra, con arrivo in salita, il successo è andato all’australiano Jay Vine, bravo a piazzare l’attacco decisivo nel finale e a tagliare il traguardo in solitaria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Alle sue spalle, a 54 secondi, è arrivato il norvegese Torstein Traeen (Bahrain Victorious), nuovo leader della corsa che strappa la maglia rossa a Jonas Vingegaard, oggi in difficoltà e scivolato al quinto posto a 2’33” dalla vetta. Sul podio di giornata anche l’azzurro Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), terzo a 1’10”, che grazie alla fuga entra di forza tra i protagonisti della classifica generale e ora occupa la terza posizione a 1’01” da Traeen.

Bene anche Giulio Ciccone, protagonista sulla salita finale: il corridore italiano ha collaborato con Vingegaard per provare a staccare gli avversari, ma la coppia è stata ripresa negli ultimi chilometri. Ciccone chiude comunque la tappa in crescita, mantenendosi tra i primi della classifica (settima posizione).

Domani la corsa spagnola proporrà un’altra tappa di montagna: partenza da Andorra e arrivo a Cerler-Huesca La Magia dopo 188 km con ben quattro GPM e nuovo arrivo in salita.