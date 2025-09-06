La numero 1 del mondo supera in rimonta Pegula e centra la terza finale consecutiva a Flushing Meadows. L’americana elimina Osaka e da lunedì sarà la nuova numero 4 del ranking.

Saranno Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova a contendersi il titolo femminile agli Us Open 2025. La bielorussa, campionessa in carica e attuale numero 1 Wta, ha battuto in rimonta Jessica Pegula (n.4 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, staccando il pass per la sua terza finale consecutiva a New York e la terza finale Slam della stagione, dopo quelle perse a Melbourne e Parigi.

«È stata una partita molto dura contro una grande combattente – ha dichiarato Sabalenka –. In finale cercherò di lottare sin dal primo punto».

Dall’altra parte del tabellone la statunitense Anisimova, testa di serie numero 8, ha piegato Naomi Osaka al termine di un match spettacolare: 6-7 (4) 7-6 (3) 6-3. Per la 23enne è la seconda finale Major in carriera e, da lunedì, l’ingresso nella top 5 del ranking mondiale (sarà n.4).

Quella di stasera sarà la terza sfida stagionale tra Sabalenka e Anisimova in un torneo dello Slam. Il bilancio del 2025 è in perfetta parità (1-1): successo della bielorussa al Roland Garros e rivincita dell’americana a Wimbledon. Nel complesso i precedenti sorridono ad Anisimova (6-3), che guida anche nel conto delle vittorie sul cemento grazie ai successi agli Australian Open 2019 e al Wta 1000 di Toronto 2024.