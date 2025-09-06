A La Spezia gli azzurrini soffrono ma ribaltano lo svantaggio iniziale: decisive le reti di Lipani e Koleosho. Martedì la sfida in Macedonia del Nord.

Buona la prima per la nuova Italia Under 21 targata Silvio Baldini. Gli azzurrini hanno iniziato con il piede giusto il cammino di qualificazione agli Europei 2027, battendo il Montenegro 2-1 in rimonta in una partita più complessa del previsto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Avvio in salita per l’Italia: un errore di Lipani spiana la strada a Kostic, che non sbaglia davanti a Mascardi e firma lo 0-1. Gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con Dukanovic e con un’azione confusa salvata da Idrissi sulla linea. L’Italia fatica a costruire e si rende pericolosa soltanto nel finale di primo tempo con un colpo di testa di Marianucci.

La scossa arriva dopo l’intervallo. Al 52’ il capitano Lipani riscatta l’errore iniziale con il gol del pari: destro piazzato dal limite, complice l’incertezza di Domazetovic. Poco dopo Raimondo sfiora il sorpasso, ma la svolta arriva al 79’: Perovic stende l’attaccante azzurro in area e dal dischetto Koleosho firma il 2-1.

Negli ultimi minuti la squadra di Baldini difende con ordine e porta a casa i primi tre punti del girone, mostrando carattere e determinazione. Prossimo impegno martedì 9 settembre a Bitola contro la Macedonia del Nord, per dare continuità a un avvio che fa ben sperare.