La quinta giornata di Iksan chiude le prove individuali con fioretto maschile e sciabola femminile. Risultati, interviste e highlights disponibili su Assalto – La Tv della scherma e su Sportface.

Italia protagonista al Mondiale Paralimpico di scherma di Iksan 2025. La quinta giornata di gare, dedicata al fioretto maschile e alla sciabola femminile, ha regalato la splendida medaglia d’argento a Leonardo Rigo nel fioretto categoria C.

L’azzurro ha dominato la fase a gironi (quattro vittorie e una sola sconfitta) e superato nei quarti l’ucraino Shavkun (15-12), prima di regolare in semifinale il coreano Park (15-9). In finale Rigo si è arreso al giapponese Michinobu Fujita (15-4), conquistando comunque un argento di enorme prestigio per la delegazione azzurra.

Nel fioretto categoria B si è fermato ai quarti di finale Michele Massa, poi nono in classifica generale dopo le sconfitte con Feng (Cina) e Guissone (Brasile). Ventunesimo posto per Gianmarco Paolucci, eliminato ai sedicesimi dal cinese Zhu.

Nella sciabola femminile A, Loredana Trigilia ha chiuso al 13° posto: vittoria all’esordio contro la statunitense Scott (15-3), stop con la britannica Collis (15-6) e successiva eliminazione ai ripescaggi per mano della turca Guner (15-10).

Oggi, nella sessione pomeridiana coreana, tocca ai fiorettisti Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Mattia Galvagno e Luca Platania Parisi (categoria A), mentre nella sciabola femminile B saranno protagoniste Julia Markowska e Andreea Mogos.

Le gare sono trasmesse in live streaming sul canale YouTube World Ability Sport. Approfondimenti, highlights e interviste sono disponibili su Assalto – La Tv della scherma, piattaforma OTT gratuita della FIS, e su Sportface, che segue l’evento con risultati aggiornati e contenuti speciali.