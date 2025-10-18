Dopo i successi ottenuti al Mondiale di Iksan, gli atleti italiani hanno svolto un collegiale in Umbria per preparare al meglio la trasferta in Thailandia, dove dal 20 al 23 novembre si terrà la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo.

La Nazionale italiana di scherma paralimpica ha ripreso la preparazione con un ritiro collegiale a Cascia, in Umbria, dopo le grandi soddisfazioni arrivate dal Mondiale di Iksan. Gli azzurri si stanno allenando con intensità per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo, in programma a Nakhon (Thailandia) dal 20 al 23 novembre.

Il collegiale si è svolto al Grand Hotel Elite, con la partecipazione di un gruppo di atleti di punta: Mattia Galvagno, Sofia Garnero, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Mogos, Luca Platania e Loredana Trigilia.

Alla guida tecnica i tre Commissari tecnici: Alessandro Paroli (fioretto), Antongiulio Stella (sciabola) e Michele Tarantini (spada), affiancati dalle maestre Cristiana Cascioli e Valentina De Costanzo, dai preparatori atletici Tommaso Chiappelli e Daniele Mai, dal medico Paola Voltan, dal fisioterapista Elia Sargenti e dal tecnico delle armi Berardino Di Biase.

La prossima sfida per la Nazionale sarà dunque la tappa thailandese della Coppa del Mondo, che si terrà presso la Spadt Convention Hall di Nakhon. In programma tre giornate di gare individuali e una conclusiva dedicata alle competizioni a squadre con formula open, che vedranno impegnate squadre miste nelle tre armi.