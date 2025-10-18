A pochi giorni dal via dei Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica, la Federazione Ginnastica d’Italia propone una serie di ritratti video dedicati agli atleti più attesi, disponibili gratuitamente su SportFaceTV con rubriche che spaziano dall’artistica alla ritmica.

In avvicinamento ai Campionati del Mondo di Artistica, in procinto ormai di partire, domenica 19, con il day1 delle qualifiche maschili, la Federazione Ginnastica d’Italia ha presentato i suoi paladini con una serie imperdibile di ritratti, realizzati in occasione degli Assoluti di Quartu Sant’Elena e pubblicati su Volare, il canale FGI di SportFaceTv. Ricordiamo che l’accesso alla piattaforma è gratuito, basta soltanto registrarsi. Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi si sono raccontate, in brevi interviste, per una rubrica intitolata “FATE, California Dreaming”, mentre Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa e Gabriele Targhetta sono nella serie “GAMBA! L’ItalGAM to Los Angeles”. Un bel modo per conoscere meglio gli azzurri convocati in Indonesia e per promuovere la disciplina dei grandi attrezzi.

Ma non finisce qui, perché la rubrica curata dall’ufficio Comunicazione federale proseguirà con Alice D’Amato, Manila Esposito, Martina Maggio, Elisa Iorio, Sofia Tonelli e anche con altri protagonisti dell’artistica maschile, tuttora in lavorazione. Non dimentichiamoci poi i contenuti riservati alla ritmica e per chi se li fosse persi consigliamo di recuperare su SportFace i VOD delle “Farfalle, New Generation” e di Sofia Raffaelli e Tara Dragas, realizzati prima dei Mondiali di Rio De Janeiro (come abbiamo fatto ora per Giacarta). La rubrica “One for All, Individual Project”, andrà avanti con le principali individualiste italiane, a cominciare da Sofia Maffeis, Alice Taglietti, Enrica Paolini, Anna Piergentili, Sasha Mukhina, Giulia Dellafelice, Elizabeta Havryliv, Asia Fedele, Viola Sella e Giorgia Galli. Tante clip esclusive che i nostri appassionati potranno vedere e rivedere, on demand, fino alla fine dell’anno, gratis, semplicemente CLICCANDO QUI!