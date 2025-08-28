Il serbo rimonta Svajda in quattro set. Fuori Ruud, avanti Fritz e Raducanu. Attesa per gli italiani in campo oggi: Musetti, Sinner e Cobolli

Novak Djokovic continua il suo cammino agli US Open 2025, anche se senza entusiasmare. Il campione serbo ha superato al secondo turno lo statunitense Zachary Svajda (n.145 Atp, proveniente dalle qualificazioni) con il punteggio di 6-7(5) 6-3 6-3 6-1 in 3 ore di gioco.

Una prova in chiaroscuro, come ha ammesso lo stesso Djokovic:

“Non sono molto soddisfatto del mio tennis nella prima parte della partita – ha detto – ma faccio i complimenti a Zach per il livello espresso. È un peccato per i suoi problemi fisici, che lo hanno limitato nel finale. Gli auguro il meglio”.

Al terzo turno il serbo affronterà il vincente tra Cameron Norrie e Francisco Comesana.

Ruud eliminato, avanti Fritz e Raducanu

La sorpresa di giornata porta la firma del belga Raphael Collignon (n.107 Atp), che ha eliminato al quinto set la testa di serie numero 12 Casper Ruud (6-4 3-6 3-6 6-4 7-5). Collignon se la vedrà con Jiri Lehecka, vincente su Etcheverry (3-6 6-0 6-2 6-4).

Bene Taylor Fritz (n.10), che ha battuto in rimonta il sudafricano Lloyd Harris (4-6 7-6 6-2 6-4) e troverà al terzo turno lo svizzero Jerome Kym, autore dell’impresa su Nakashima.

Al femminile torna a sorridere Emma Raducanu: la britannica, campionessa 2021 a New York, ha liquidato l’indonesiana Janice Tjen con un netto 6-2 6-1 e si prepara a sfidare la vincente tra Rybakina e Valentova.

Con lo stesso punteggio (6-2 6-1) ha passato il turno anche la statunitense Emma Navarro (n.10 del seeding), che affronterà Barbora Krejcikova. Avanza anche l’ex n.1 Victoria Azarenka, oggi 132 WTA: la bielorussa ha superato con un doppio 6-3 Pavlyuchenkova e sfiderà la n.4 del torneo Jessica Pegula.

Gli italiani in campo oggi

Dopo la notte che ha visto impegnati Darderi, Bellucci e Paolini, l’attesa ora è tutta per gli azzurri di oggi: