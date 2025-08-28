Storico risultato per Luciano Darderi, avanti per la prima volta a New York. Paolini elimina Jovic e sfiderà Vondrousova. Troppo forte Alcaraz per Bellucci. Oggi in campo Sinner, Musetti e Cobolli

Giornata positiva per il tennis italiano agli US Open 2025. Luciano Darderi firma un traguardo storico raggiungendo per la prima volta il terzo turno dello Slam newyorkese, mentre Jasmine Paolini conferma il suo ottimo momento con un convincente successo su Iva Jovic. Nulla da fare invece per Mattia Bellucci, eliminato in tre set dal n.2 al mondo Carlos Alcaraz.

Darderi, prima volta al terzo turno

Il 22enne italo-argentino ha battuto la wild card americana Eliot Spizzirri per 6-0 7-6(3) 2-6 6-4. “Ho fatto un salto di qualità mentale e fisico – ha dichiarato – vincere sulla terra mi ha dato fiducia anche qui sul cemento”. Ora lo attende la sfida più dura: l’incrocio con Carlos Alcaraz.

Bellucci si ferma contro Alcaraz

Il campione spagnolo, già vincitore a New York nel 2022, ha regolato senza problemi Bellucci (6-1 6-0 6-3). “È stata un’emozione unica scendere sull’Arthur Ashe – ha detto l’azzurro – ho provato a restare sempre dentro la partita nonostante le difficoltà”.

Paolini vola con fiducia

La n.7 del seeding ha superato l’americana Jovic 6-3 6-3, guadagnando l’accesso ai sedicesimi e un match contro la ceca Marketa Vondrousova. “C’è stato un po’ di nervosismo nel finale, ma nei punti importanti ho risposto bene – ha spiegato Paolini – penso un turno alla volta”. Con questo risultato la toscana sale virtualmente al n.6 WTA.

I big e le sorprese

Tra gli uomini vincono Taylor Fritz e Ben Shelton, fuori a sorpresa Rune, Ruud e Mensik. Al femminile avanza la n.1 Aryna Sabalenka, così come Rybakina e Andreeva.

Gli italiani di oggi

Programma ricco per gli azzurri: