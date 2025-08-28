La formazione emiratina precede Visma e Lidl-Trek a Figueres. Ganna e la Ineos quinti. Oggi arrivo in salita ad Andorra

La quinta tappa della Vuelta a España 2025 ha incoronato la UAE Team Emirates-XRG, che ieri si è imposta nella cronosquadre di 24,1 km con partenza e arrivo da Figueres. La squadra emiratina ha fermato il cronometro a 25’26”, precedendo di appena 8 secondi la Visma|Lease a Bike e di 9 la Lidl-Trek di Giulio Ciccone, mentre la Ineos Grenadiers di Filippo Ganna ha chiuso al quinto posto, staccata di 16”.

Un successo che rilancia anche le gerarchie in classifica generale: la maglia rossa torna infatti sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Visma), che guida ora con 8 secondi su Juan Ayuso e lo stesso tempo su Joao Almeida, entrambi UAE. Quinto posto provvisorio per Ciccone, a 9 secondi.

Non sono mancati momenti di tensione: durante il passaggio della Israel-Premier Tech un gruppo di attivisti pro-pal ha tentato di bloccare la corsa, senza però conseguenze per la regolarità della prova.

Oggi spazio agli scalatori: la sesta tappa, 170,3 km da Olot ad Andorra, propone ben 3.475 metri di dislivello e il primo arrivo in salita dell’edizione 2025.

ORDINE D’ARRIVO (5ª TAPPA, CRONOSQUADRE)

UAE Team Emirates-XRG 25’26” Visma | Lease a Bike +8” Lidl-Trek +9” Red Bull-BORA-hansgrohe +12” Ineos Grenadiers +16” Movistar +17” Decathlon AG2R La Mondiale s.t. Q36.5 Pro Cycling Team +22” Groupama-FDJ +24” Lotto +27”

CLASSIFICA GENERALE (TOP 10)