La Cremonese vince contro il Sassuolo al 93′ alla seconda giornata e vola al primo posto nella classifica di Serie A.

In attesa delle altre nove sfide della giornata, al primo posto della classifica di Serie A non c’è una big, ma una neopromossa: la Cremonese di Davide Nicola.

Il club lombardo dopo aver espugnato San Siro alla prima giornata, si ripetono alla seconda. Una vera sinfonia quella dei grigiorossi che battono in casa il Sassuolo per 3-2 e per una notte Cremona dormirà in cima al resto della Serie A.

Cremonese-Sassuolo 3-2: il resoconto del match

Parte subito forte la Cremonese, che va all’intervallo davanti 2-0. A sbloccare la partita è Filippo Terracciano, ex Milan e Verona, su assist di Vandeputte sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo soli due minuti, al 39′, il raddoppio di Franco Vazquez. Rovinosa palla persa di Doig che serve Sanabria a tu per tu con Muric, sulla linea il tocco decisivo dell’ex Palermo a cui va la paternità del gol.

I primi segnali, i neroverdi li hanno mandati sul finire della prima frazione quando hanno flirtato per due volte con il gol del 2-1. Decisivi prima Audero, su una punizione di Berardi, e poi la traversa su una conclusione di Pinamonti.

L’ex attaccante del Genoa alla fine il gol lo segna, al 63′, su assist di Volpato. Dopo dieci minuti, al 73′, il gol del pareggio di Berardi su rigore.

La Cremonese non si avvilisce e trova il vantaggio all’84’ con Okereke, il cui gol viene però annullato da Guida a causa di una spinta di Floriani Mussolini – autore dell’assist – sull’ex Venezia Fali Candé.

Alla fine il gol i ragazzi di Nicola lo trovano, al 93′, su rigore. Fadera si fa anticipare da Floriani Mussolini che conquista il rigore, poi trasformato da Manuel De Luca. Per una notte, Cremona va a dormire in cima a tutte le altre. Che storia.