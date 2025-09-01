L’australiano e il canadese avanzano ai quarti dello US Open 2025. I due hanno battuto rispettivamente Leandro Riedi e Andrej Rublev.

I primi due risultati del giorno offrono un risultato atteso e uno a sorpresa, forse nel modo più che nel risultato finale in sé. Se Alex De Minaur ha confermato i favori del pronostico – vincendo in tre set contro la sorpresa del torneo Leandro Riedi -, l’altro match ha offerto un risultato e una prestazione sorprendente, ma in modo limitato.

Il m°15 del seeding Andrej Rublev è sicuramente un giocatore di alto livello, che però ha sempre avuto qualcosa di mancante per arrivare al top. Probabilmente la stessa parabola di Felix Auger-Aliassime, tennista con un inizio di carriera di altissima potenzialità, non dimostrata poi dai fatti. In questo torneo, però, qualcosa è diverso per il canadese.

US Open 2025, De Minaur-Aliassime sarà uno dei quarti di finale del torneo

Leandro Riedi mai in partita. Lo svizzero, solo n°435 del seeding, poco ha potuto col più abile e più esperto avversario australiano, che con un netto 6-3, 6-2, 6-1 è avanzato ai quarti di finale del torneo americano.

Il suo avversario sarà Aliassime, che ha battuto in questo turno nettamente Rublev (7-5, 6-3, 6-4). Il canadese aveva già dimostrato un grande livello nel match precedente, contro Alexander Zverev, nel quale il 25enne canadese aveva rimontato e battuto il tedesco (4-6, 7-6, 6-4, 6-4), giocando anche un livello molto alto di tennis.

Si prospetta, dunque, un bel quarto di finale, tra due giocatori che sembrano in forma e che potrebbero essere le mine vaganti di questo slam americano.