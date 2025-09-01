Calciomercato, gli ultimi colpi: Hojlund al Napoli, Rabiot al Milan e Akanji all’Inter
Chiusura senza scossoni: gli azzurri riabbracciano anche Elmas, Zhegrova e Openda rinforzano il Torino, mentre Zaniolo riparte dall’Udinese.
Si è chiusa alle 20 la sessione estiva di calciomercato, senza sorprese dell’ultimo minuto ma con diverse operazioni finalizzate nelle ultime ore.
Il Napoli mette a segno il colpo Rasmus Hojlund, legato fino al 2030, e completa il reparto con il ritorno di Eljif Elmas. In uscita Zanoli all’Udinese, Cheddira al Sassuolo e Hasa alla Carrarese.
Il Milan regala a Pioli un doppio rinforzo: Adrien Rabiot, ex Juventus, e il giovane difensore David Odogu. L’Inter, invece, sostituisce Pavard con Manuel Akanji, arrivato dal Manchester City e compagno di nazionale di Sommer.
Movimenti importanti anche a Torino, dove approdano Edon Zhegrova e Lois Openda per colmare le partenze di Nico Gonzalez e Kolo Muani. Colpo a sorpresa per l’Udinese, che porta in Italia Nicolò Zaniolo, pronto a una nuova avventura in Serie A.