Chiusura senza scossoni: gli azzurri riabbracciano anche Elmas, Zhegrova e Openda rinforzano il Torino, mentre Zaniolo riparte dall’Udinese.

Si è chiusa alle 20 la sessione estiva di calciomercato, senza sorprese dell’ultimo minuto ma con diverse operazioni finalizzate nelle ultime ore.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it