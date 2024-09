US Open 2024: Sabalenka non lascia scampo a Zheng, è in semifinale

Aryna Sabalenka va veloce e si guadagna un posto in semifinale agli US Open 2024. La numero 2 del tabellone infatti ha impiegato appena un’ora e 13 minuti per sbaragliare la concorrenza della campionessa olimpica di Parigi 2024 Zhen Qinwen, con il roboante punteggio di 6-1 6-2. Di fronte ad un Arhur Ashe gremito per l’occasione non c’è mai stata gara, dal momento che la bielorussa ha dominato il primo parziale, trovando subito il break in apertura e bissandolo poco dopo per chiudere con un eloquente 6-1. Le cose non vanno meglio nel secondo set per Zheng, con Sabalenka che apre con un break e ne trova un altro nel quinto gioco, che la fa volare sul 4-1. La bielorussa mette fine all’incontro per 6-2 tenendo il servizio, con una sola palla break concessa in tutto il match e una solidità impressionante.

TABELLONE FEMMINILE

Sabalenka proverà ora ad eguagliare quanto meno il risultato dell’anno scorso, quando giunse in finale e perse in rimonta contro Coco Gauff. Sul suo cammino trova ora proprio la giustiziera della campionessa in carica ovvero Emma Navarro, che è esplosa in questa stagione e sta esprimendo il miglior tennis della sua carriera. La statunitense classe 2001 ha vinto in due set contro Paula Badosa, rimontando da 5-1 sotto nel secondo, ma contro una Sabalenka il piano gara dovrà essere sicuramente diverso. Con il successo contro Zheng inoltre diventano 10 le vittorie consecutive della bielorussa, reduce dal trionfo nel Wta 1000 di Cincinnati.