Us Open 2024, Novak Djokovic eliminato al terzo turno: impresa Popyrin. Avanti Zverev e Ruud

Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno degli Us Open 2024. Altra grande sorpresa nella notte italiana da Flushing Meadows, dove dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno arriva anche l’uscita di scena del serbo 24 volte campione Slam. Stavolta l’impresa è dell’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del mondo, che con una grande prestazione si impone in quattro set con il risultato 6-4 6-4 2-6 6-4 al termine di tre ore e 20 minuti di partita. Troppi errori per “Nole”, che sembrava aver trovato il bandolo della matassa nel terzo set ma non aveva fatto i conti con la giornata di grande spolvero del suo avversario. Sarà quindi Popyrin a sfidare per un posto nei quarti di finale Frances Tiafoe, che ha avuto la meglio in cinque set nell’atteso e tiratissimo derby statunitense contro Ben Shelton recuperando da uno svantaggio di due set a uno.

Non mancano ovviamente i rimpianti per Djokovic, che nel primo set si procura quattro palle break nel sesto game. Popyrin però trova grande aiuto dal servizio e si salva, per poi mettere a segno il break a zero nel nono gioco a causa di un passaggio a vuoto del fuoriclasse serbo. Il maggior cinismo dell’australiano nello sfruttamento delle palle break sarà un’importante costante del match. Il primo parziale va così in archivio sul 6-4 in favore del numero 28 del mondo, che anche nel secondo set non trema e trova il break nel quinto game. Servizio e dritto fanno la differenza e nuovamente il 6-4 sorride al giocatore aussie, che nei momenti di massima tensione non trema.

Il terzo set è il momento di pausa per Popyrin, che cala vistosamente di livello e consente a Djokovic di mettere a segno ben tre break. Il serbo perde il vantaggio iniziale di 3-0, ma poi rimedia alzando il proprio livello di gioco per chiudere con un comodo 6-2. Scena già vista tante volte, molti si aspettano la consueta “remuntada” serba ma stavolta non avviene niente di tutto questo. Merito di un grande Popyrin, che torna a esprimersi sui livelli dei primi due set nel quarto parziale: Djokovic non sfrutta due palle break iniziali, l’australiano si aggrappa al servizio e trova il break nel quinto e nel settimo gioco complici diversi doppi falli di Nole. Avanti 5-2, Popyrin sente il profumo dell’impresa e “trema” per la prima volta nel match consentendo a Djokovic di recuperare un break. Alla fine però sul 5-4 il servizio torna molto incisivo e consente all’australiano di firmare l’impresa.

Nelle altre partite della serata newyorkese, da segnalare la rimonta di Casper Ruud: il norvegese va sotto due set a zero ma alla fine vince al quinto set contro il cinese Juncheng Shang, numero 76 del ranking Atp. Il giocatore asiatico tiene un livello altissimo nelle prime due ore di partita, prima di cedere nettamente alla distanza con il punteggio finale di 6-7(1) 3-6 6-0 6-3 6-1. Per Ruud adesso ci sarà Taylor Fritz, vittorioso in tre set su Comesana dopo aver eliminato Berrettini al secondo turno.

Vittoria in quattro set invece per Alexander Zverev, che chiude il suo impegno a notte fonda superando l’argentino Etcheverry con il punteggio di 5-7 7-5 6-1 6-3. Il tedesco rischia grosso, finendo sotto di un break nel secondo set dopo aver già perso il primo parziale. Per sua fortuna riesce a rimontare nell’ottavo gioco, per poi evitare l’incognita del tiebreak strappando nuovamente il servizio al suo avversario in un lunghissimo dodicesimo game. Nei due parziali seguenti Etcheverry subisce anche a livello psicologico l’occasione mancata, con il tedesco che chiude abbastanza agevolmente e vola agli ottavi di finale dove troverà il giustiziere di Lorenzo Musetti, ovvero Brandon Nakashima.