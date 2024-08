Us Open 2024, Gauff e Sabalenka agli ottavi in rimonta. Avanti anche Zheng

Prosegue l’avventura negli Us Open 2024 per le due finaliste della scorsa edizione del torneo femminile, Coco Gauff e Aryna Sabalenka. Meno sorprese finora rispetto al torneo maschile, ma sia la statunitense che la bielorussa hanno dovuto recuperare un set di svantaggio per avere ragione delle rispettive avversarie. Alla fine però sono comunque arrivate due vittorie importanti, dal momento che entrambe a Flushing Meadows stanno ovviamente difendendo tantissimi punti nel ranking Wta.

Coco Gauff ha battuto Elina Svitolina, numero 27 del seeding newyorkese, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in poco più di due ore di gioco. Diverse difficoltà al servizio per la campionessa uscente nel primo set, in cui l’ucraina ha occasioni di break sia nel quarto che nel sesto gioco. Svitolina non le sfrutta però e a sua volta concede tre palle break nel settimo game, che però non vengono a loro volta sfruttate da Gauff. Il break è comunque nell’aria e alla fine arriva nell’ottavo gioco, con Gauff che perde la battuta a zero: Svitolina ne approfitta e con un parziale di undici punti consecutivi chiude sul 6-3.

Molto più regolare l’andamento del secondo set, in cui a fare la differenza è il sesto game: qui Gauff ottiene il break, strappando la battuta a Svitolina subito dopo aver annullato una pericolosissima palla del 2-3. La campionessa in carica di Flushing Meadows non trema e chiude sul 6-3, portando la contesa al terzo e decisivo parziale. Qui Svitolina dimostra di aver subito il colpo a livello psicologico, concede il break in apertura e in pochi minuti si trova sotto 5-1. L’ucraina recupera un break, ma subito dopo perde ancora la battuta e cede sul 6-3 finale.

Per certi versi simile l’andamento della partita che ha visto Aryna Sabalenka battere Ekaterina Alexandrova per 2-6 6-1 6-2 in un’ora e 40 minuti di gioco. La bielorussa parte con diverse incertezze e dopo la palla break non sfruttata cede per due volte consecutive la battuta consentendo all’avversaria russa di chiudere in scioltezza il primo set. Sabalenka concede palla break anche nel primo game del secondo set, ma stavolta si salva: un momento che si rivela una sorta di sveglia per la finalista della scorsa edizione, che da quel momento concede appena tre game in tutto il resto della partita ad Alexandrova.

Tra le altre partite da segnalare la netta vittoria di Qinwen Zhang: la cinese, numero 7 del tabellone, ha regolato la tedesca Niemaier con un netto 6-2 6-1 e ora se la vedrà con Donna Vekic, che ha avuto la meglio su Stearns con il punteggio di 7-5 6-4.