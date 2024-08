US Open 2024, day 5: Musetti, Nakashima fa paura. Djokovic ancora padrone della sessione serale

Si inizia a entrare nel vivo del torneo a Flushing Meadows, dove prendono quest’oggi il via gli incontri del terzo turno dei due tabelloni di singolare degli US Open. Ci siamo messi alle spalle le caotiche prime giornate con decine e decine di incontri e ora si veleggia verso la seconda settimana del torneo. L’Italtennis si affida a Lorenzo Musetti, che dopo la maratona vincente ai danni di Miomir Kecmanovic deve ora trovare le energie fisiche e mentali per una difficile sfida contro il tennista di casa Brandon Nakashima.

Il tennista carrarino si è aggiudicato l’unico precedente giocatro tra i due pochi mesi fa sull’erba del Queen’s, ma il match odierno potrebbe raccontare una storia diversa. Nakashima è stato fin qui protagonista di una splendida stagione, iniziata ben fuori dalla top-100 con la partecipazione a diversi tornei challenger durante i primi mesi dell’anno. Allievo del nostro Davide Sanguinetti, il tennista americano è rientrato non solo nei 100, ma anche nei 50 dopo un paio di annate complicate a livello di risultati e a New York ha dominato prima Holger Rune e poi il francese Cazaux. Ma in generale aveva impressionato in tutta questa campagna sul veloce nordamericano, con gli ottavi raggiunti sia a Montreal partendo dalle qualificazioni che a Cincinnati. Il tutto con vittorie di prestigio: da Fils a Paul, passando per Fritz. Insomma, un match davvero complicato per Lorenzo, a maggior ragione dopo le fatiche di mercoledì.

Il programma è pieno e i due scenderanno in campo non su uno dei campi principali, bensì sul 17. Sull’Arthur Ashe fa un po’ discutere la scelta di piazzare ancora una volta Novak Djokovic in sessione serale, in quest’occasione per il match contro il recente vincitore di Montreal, l’australiano Popyrin. Il derby tra Tiafoe e Shelton promette infatti scintille. Ad aprire le danze la detentrice del titolo Coco Gauff contro Elina Svitolina, mentre sotto le luci artificiali toccherà ad Aryna Sabalenka contro Ekaterina Alexandrova.

Sul Louis Armstrong apre Paula Badosa contro la rumena Ruse, mentre decisamente intrigante è il match tra Emma Navarro e Marta Kostyuk, due delle giocatrici che sono cresciute maggiormente in questo 2024. Taylor Fritz, dopo aver battuto Berrettini, non dovrebbe incontrare particolari problemi contro Comesana, così come Zverev al cospetto di Etcheverry. In notturna anche Madison Keys, favorita contro Elise Mertens.

Andrey Rublev e Jiri Lehecka giocheranno sul Grandstand in un altro match che si preannuncia interessante e lo stesso vale per Ruud-Shang. Il giovanissimo talento cinese ha già dimostrato di avere tutte le potenzialità per fare già un bel risultato in un torneo di questo livello e Ruud di certo non è nel miglior momento. Qinwen Zheng affronta la tedesca Niemeier, mentre per Victoria Azarenka c’è la cinese Yafan Wang. Chiudono il quadro Dimitrov-Griekspoor e Vekic-Stearns.