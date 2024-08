Inter-Atalanta, derby di expected goals. Lautaro c’è: dal 2019 sempre in rete nelle prime tre giornate

Il primo big match di Serie A 2024/2025 è Inter-Atalanta, in programma alle 20:45 di stasera, venerdì 30 agosto. Lo è per la storia recente del calcio italiano (entrambe ieri hanno scoperto le rispettive avversarie nella nuova Champions League), ma anche per i dati statistici di questo avvio di campionato: la squadra di Simone Inzaghi ha fatto registrare un valore di expected goals di 4.4 dopo le prime due giornate di Serie A, meno solo dei bergamaschi di Gian Piero Gasperini che si sono spinti fino ad un valore di 4.9. A San Siro quindi va in scena già uno scontro diretto Scudetto nell’ultimo giorno di un mercato radicalmente diverso per le due squadre. L’Inter ha fatto i compiti con estrema puntualità e si è ritrovata nelle ultime settimane a dover piazzare affari di secondo piano. L’Atalanta invece ha dovuto gestire i lunghi infortuni di Scalvini e Scamacca, oltre al caso mercato Koopmeiners, passato alla Juventus dopo un lungo tira e molla.

La situazione in infermeria peraltro non è delle più positive. Oltre ai due azzurri, ai box ci sono Sulemana, Kolasinac, Bakker, Hien, Kossounou, Zaniolo. Quella legata al classe 1999 è la situazione più delicata: “Su di lui speravamo di vincere la scommessa, ma dopo quasi due mesi siamo fermi al palo. Il mercato non mi ha stressato, ma mi dispiace in 50 giorni non aver mai lavorato bene con tutti, tra Europei e altre cose. Individualmente alcuni stanno molto bene, ma non abbiamo avuto possibilità di inserire giocatori nuovi: il rammarico è solo di aver perso tempo”, ha detto Gasperini che confermerà il duo De Ketelaere-Retegui, con Lookman (anche lui al centro di un caso di mercato negli ultimi giorni) regolarmente convocato.

Non è il mercato invece a turbare il sonno di Simone Inzaghi. L’unico dubbio di formazione del tecnico nerazzurro è quello legato a Lautaro Martinez, recuperato pienamente dopo un affaticamento muscolare accusato prima della sfida contro il Lecce. La cautela non è mai troppa in casa Inzaghi, ma l’argentino sembra destinato al ritorno da titolare al posto di Taremi, al fianco dell’intoccabile Thuram. Dalla sua prima stagione in Serie A nel 2018/19, Lautaro Martínez ha preso parte ad otto gol in 10 sfide contro l’Atalanta realizzando sei reti e servendo due assist: nessun giocatore ha fatto meglio contro la Dea nel periodo di riferimento (anche Edin Dzeko è arrivato a quota 8). Inoltre, dal 2018, solo una volta (proprio nella sua stagione d’esordio) Lautaro non ha realizzato neanche una rete nelle prime tre giornate di campionato. Nel derby italiano degli expected goals (contro l’attuale capocannoniere Retegui), il Toro vuole fare la sua parte.