Us Open 2024: colpo di scena a New York, Van de Zandschulp elimina Alcaraz al secondo turno

Clamoroso colpo di scena a New York. Il numero 74 del mondo Botic Van de Zandschulp elimina Carlos Alcaraz al secondo turno degli Us Open 2024. Match dominato dal tennista olandese, che ha sconfitto il vincitore delle edizioni di quest’anno del Roland Garros e di Wimbledon in tre set. 6-1 7-5 6-4, in due ore e 21 minuti di gioco, il punteggio a favore del classe 1995, che in una delle peggiori stagioni della carriera ottiene probabilmente la vittoria più prestigiosa della sua vita. Le sensazioni di un Alcaraz non al 100% c’erano, visto anche il set perso al primo turno contro l’australiano Tu, ma tutto ci si aspettava tranne che una sconfitta in tre set al secondo turno con un giocatore in grande crisi come l’olandese.

Buone notizie quindi per Jannik Sinner, sia in ottica classifica Atp sia in ottica torneo in corso. Nel live ranking l’azzurro ha 2600 punti di vantaggio sullo spagnolo, che è attualmente terzo dietro a Zverev e con 1000 punti di margine su Djokovic. In ottica torneo la tanto attesa sfida tra Sinner e Alcaraz in semifinale non ci sarà. Il numero 1 del mondo vede semplificarsi il suo cammino verso la finale con Medvedev ai quarti che resta l’insidia più grande. Il precedente con il russo è fresco e non è positivo (quarti Wimbledon 2024) quindi vietato sottovalutare il campione dell’edizione 2021. Dal lato di tabellone Alcaraz ci sarà un semifinalista inedito. Uno tra Draper, Van de Zandschhulp, Goffin, Machac, de Minaur, Evans, Thompson e il nostro Arnaldi disputerà la prima semifinale Slam in carriera. Occhio in particolare a Draper, che sembra essere il più in forma dei giocatori citati.