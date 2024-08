US Open 2024: Berrettini ok all’esordio, Ramos Vinolas battuto in tre set

Matteo Berrettini non sbaglia, e all’esordio allo US Open 2024 si sbarazza facilmente di Albert Ramos Vinolas. Il tennista romano si è aggiudicato il match di primo turno dello slam a stelle e strisce in tre set, con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-3 in due ore e 21 minuti. Dopo un primo set combattuto e per certi tratti sofferto a causa di qualche errore di troppo, l’azzurro ex numero 6 Atp ha ritrovato il suo tennis e portando a casa l’incontro anche con una certa facilità. Al secondo turno Berrettini attende il vincente della sfida tra l’argentino Ugo Carabelli e il padrone di casa Taylor Fritz, con il californiano grande favorito e contro cui si prospetta una sfida molto interessante.

TABELLONE

MONTEPREMI

LA CRONACA DEL MATCH – Avvio piuttosto equilibrato, con lo spagnolo che appare pimpante al servizio e tiene agevolmente i suoi primi turni. Nel sesto gioco arriva il primo break dell’incontro, con l’azzurro che preme in risposta e Ramos Vinolas che poi rovina tutto col doppio fallo. Berrettini si prende dunque il break ma non riesce a confermarlo, perché nel game successivo ha un passaggio a vuoto e da 40-0 perde calma, lucidità e anche il servizio. Si arriva abbastanza velocemente al tie break, dove Matteo ritrova i suoi colpi e gioca alla perfezione, non lasciando scampo al suo avversario. L’azzurro si porta così a casa il set con il punteggio di 7-2.

Il set vinto sblocca mentalmente Berrettini, che gioca sul velluto e si prende subito il break in apertura di secondo parziale grazie ad un bel vincente col dritto. L’azzurro conferma facilmente il break, prima che lo spagnolo si sblocchi e muova il punteggio. Ramos Vinolas si salva in un paio di occasioni, ma nel settimo game cede nuovamente il servizio: da 40-0, Berrettini trova due splendidi vincenti col dritto inside in e col rovescio, poi l’iberico ci mette del suo e arriva il break del 5-2. Matteo va a servire per il set e con due ace si aggiudica facilmente il parziale per 6-2.

Nel terzo set prosegue lo stesso copione, con lo spagnolo in difficoltà e Berrettini in spinta. Ramos annulla una palla break nel primo game, ma in quello successivo capitola grazie ad una risposta stretta e fortunosa dell’azzurro. Matteo è implacabile al servizio e non concede chance allo spagnolo, che invece fa più fatica a mantenere il servizio. Sul 5-3 Berrettini fa sentire tutta la sua pressione in risposta, costringendo Ramos Vinolas a diversi errori: alla seconda chance il romano chiude il set 6-3 e di conseguenza anche l’incontro.