Probabili formazioni Atalanta-Monza, terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine nerazzurra vuole chiudere questo primo trittico di partite ufficiali con un successo, in modo tale da arrivare alla sosta nel miglior modo possibile. I biancorossi, dal loro canto, non hanno intenzione di restare a guardare e sperano di fare il colpaccio al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 2 settembre e potrà essere seguita in diretta tv sia su Sky che su Dazn; streaming affidato a Sky Go e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, ecco le possibili scelte dei due tecnici Gian Piero Gasperini e Raffaele Palladino.

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza

ATALANTA – Da valutare la condizione fisica di Palomino, in difesa sono favoriti Djimsiti, Scalvini e Kolasinac. In attacco, invece, Scamacca cerca una maglia da titolare a discapito di Zapata.

MONZA – Palladino dovrebbe confermare in blocco il reparto arretrato, gli unici dubbi riguardano il reparto offensivo con Dany Mota in vantaggio nei confronti di Mirko Maric. Caprari certo del posto, alle spalle degli attaccanti dovrebbe esserci Colpani.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Pasalic 55% – De Ketelaere 45%; Djimsiti 55% – Toloi 45%; Scamacca 55% – Zapata 45%

Indisponibili: Hateboer, El Bilal Tourè

Squalificati: –

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Izzo; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota, Caprari

Ballottaggi: Mota 60% – Maric 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –