Us Open 2023, semifinale Gauff-Muchova interrotta da protestanti: uomo incolla i suoi piedi a terra (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Scene davvero particolari durante Gauff-Muchova, prima semifinale femminile degli US Open 2023. A inizio secondo set la partita è stata infatti interrotta per circa 50 minuti a causa dell’intervento di quattro manifestanti sulle tribune dell’Arthur Ashe. Le proteste riguardavano l’uso dei combustibili fossili e il supporto degli stessi da parte di alcuni sponsor del torneo. Tre persone sono state portate via in pochi minuti, più complesso l’intervento sul quarto uomo che è arrivato a incollare i propri piedi a terra.

IL VIDEO