Qualificazioni Mondiali 2026, Messi ancora decisivo per l’Argentina: Ecuador battuto 1-0

La notte italiana ha visto aprirsi la strada delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 in Sudamerica, con le prime tre partite della prima giornata. Ancora una volta è risultato decisivo Lionel Messi, tornato a vestire la maglia dell’Argentina campione del mondo in carica. La “Pulce” non perde certo il suo talento e così firma il gol dell’1-0 finale nel match che ha visto l’Albiceleste battere di misura l’Ecuador. Una prestazione non certo indimenticabile, con Lautaro Martinez finito nelle critiche dei tifosi e degli addetti ai lavori per un’altra prova tutt’altro che positiva con la maglia della nazionale. A togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato ancora una volta Messi, che a 36 anni suonati ha firmato un’altra magia su punizione al 78′ per regalare i tre punti ai suoi.

ARGENTINA-ECUADOR 1-0: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

MONDIALI 2026, QUALIFICAZIONI SUDAMERICA: RISULTATI E CLASSIFICHE

Vittoria di misura anche per la Colombia, che inizia la sua avventura verso la prossima Coppa del Mondo battendo per 1-0 il Venezuela. Tra gli “italiani” dura un tempo la partita di Juan Cuadrado, ma proprio in apertura di ripresa arriva il gol-vittoria di Rafael Santos Borrè, attaccante in forza al Werder Brema. Colpo di testa vincente per il centravanti, lasciato colpevolmente solo dalla difesa venezuelana dopo pochi secondi dal calcio d’avvio della ripresa. Termina invece 0-0 la sfida tra Paraguay e Perù, con gli ospiti capaci di resistere in 10 uomini per oltre 45′ dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Advincula nel finale del primo tempo.