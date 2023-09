Highlights Gauff-Muchova 6-4 7-5, semifinale US Open 2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 5

Il video con gli highlights della semifinale degli Us Open 2023 tra Coco Gauff e Karolina Muchova. La statunitense si è imposta con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di due ore di gioco, raggiungendo così la seconda finale Slam in carriera. Un match salito di colpi nel finale, dopo un’interruzione di quasi un’ora a causa di una protesta contro il cambiamento climatico. Di seguito le immagini salienti della partita.

IL RECAP DELLE SEMIFINALI FEMMINILI

GLI HIGHLIGHTS