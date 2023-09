US Open 2023, Rublev e Medvedev avanti in 4 set: sarà derby nei quarti di finale

Ci sarà un derby tutto russo nei quarti di finale degli US Open 2023. Daniil Medvedev e Andrey Rublev riescono a superare indenni gli ottavi, entrambi in quattro set, e mercoledì si sfideranno per un posto in semifinale. Il primo a raggiungere l’obiettivo in ordine cronologico è stato Rublev, che con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 6-4 ha superato Jack Draper. Ottima la reazione da parte della testa di serie numero otto in un match che nascondeva molte insidie. Il russo, dopo aver perso il secondo set, ha rischiato grosso andando sotto di un break nella terza frazione prima di rimontare l’avversario e aggiudicarsi quel fondamentale terzo set. Costretto a una rimonta Medvedev contro quel De Minaur che l’aveva facilmente sconfitto poche settimane fa sul cemento di Toronto. L’australiano vince anche oggi il primo set per 6-2 e sembra preparare un altro incredibile upset ai danni del numero tre del ranking mondiale. Ma il russo questa volta reagisce, vince un secondo set equilibrato per 6-4 e poi prende il largo senza più voltarsi indietro: 6-1 6-2 nei due parziali finali.

Sarà il nono scontro diretto ufficiale tra i due, che in realtà si conoscono sin da quando erano piccoli juniores alla ricerca di un posto nel mondo del tennis. Medvedev conduce sei a due negli scontri diretti, avendo vinto contro il connazionale anche l’unico match giocato in questo torneo, ormai tre anni fa.