Us Open 2023, Rune saluta subito Flushing Meadows. Ruud si salva in 4 set, tutto facile per Tiafoe

Prime ore di incontri in quel di Flushing Meadows per gli Us Open 2023 e subito un’eliminazione di quelle davvero importanti. Lo slam nordamericano perde la sua quarta testa di serie del tabellone, Holger Rune, sconfitto con il punteggio di 6-3 4-6 6-3 6-2 dallo spagnolo Roberto Carballes-Baena. Sei sconfitte consecutive tra tornei ufficiali e Hopman Cup (esibizione( per il danese, che ormai da tempo scende in campo in condizioni fisiche piuttosto precarie a causa di un problema alla schiena. Il giovane tennista di Gentofte probabilmente non voleva saltare un appuntamento così importante del calendario tennistico, ma una pausa nelle prossime settimane gli farà bene.

Non incanta affatto, ma riesce a superare l’esordio il finalista della passata edizione Casper Ruud. Il norvegese continua a sembrare il lontano parente del giocatore ammirato lo scorso anno, ma per ora si salva, battendo in quattro set Emilio Nava per 7-6(5) 3-6 6-4 7-6(5). Tutto facile per il semifinalista del 2022 Frances Tiafoe, che in tre set supera la wild card Tien, mentre Ben Shelton dopo un primo set da incubo riesce a rimontare abbastanza facilmente l’argentino Cachin verso l’1-6 6-3 6-2 6-4 finale.

Bublik è stato autore di una prova abbastanza sconcertante contro Thiem, ma è bello rivedere l’austriaco vincente nel torneo che riuscì a vincere nel 2020. Già alcuni incontri finiti al quinto set: Zhang ha battuto Wolf, Marozsan si è complicato enormemente la vita ma alla fine è riuscito ad avere la meglio su Gasquet ed infine il più piccolo e famoso dei Cerundolo, Juan Manuel, ha sconfitto il bielorusso Ivashka.